30. Juni 2019, 19:57 Uhr

Eine kulinarische Wanderung um den Barniner See findet am Sonntag, 11. August, von 10 bis 16 Uhr statt. Beginnend mit einem Fischbrötchenfrühstück und dann per pedes um den See, durch Wald und Wiesen. Nach einer Rast am Warnow-Wehr geht die Fahrt auf dem Pferdekremser zurück. Anmeldungen im Bürgerhaus Crivitz bis 11.Juli unter der Telefonnummer 03863 /555983.