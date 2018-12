Crivitz : Kosten für Wahl abgerechnet

von Carlo Ihde

11. Dezember 2018, 10:22 Uhr

Die Landratswahl ist schon eine Weile her, doch auf seiner Sitzung nächste Woche Dienstag muss sich der Kreistag ein letztes Mal mit den Kosten beschäftigen. Die Gemeinden, die die Wahlen durchgeführt haben, werden für die daraus entstandenen Kosten entschädigt. So sieht es das Landes- und Kommunalwahlgesetz MV vor. Zu erstatten sind zum einen die Aufwandsentschädigungen, die die Gemeinden an die Mitglieder der Wahlvorstände gezahlt haben. Außerdem gibt es für die weiteren Ausgaben einen festen Betrag je Wahlberechtigtem als Pauschale.