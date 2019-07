Crivitz  : Klezmerabende mit Märchen

von svz.de

11. Juli 2019, 10:51 Uhr

Ein Klezmerabend mit jiddischen Märchen und Legenden ist am 12. und 13. Juli in Plate und Crivitz zu erleben. Die traditionsreiche Musik der osteuropäischen Juden begeistert seit jeher Menschen durch seine Ausdrucksstärke, seine Fröhlichkeit und gleichzeitige Melancholie. Die 2006 gegründete Klezmergruppe Novum Pendulum setzt sich zusammen aus zwei Klarinetten, Gitarre, Cello, Klavier, Percussion und Gesang. In ihrem aktuellen Programm machen sie sich zusammen mit Onkel Joschi auf eine abenteuerliche Reise und folgen den Spuren des Klezmers in Europa, nach Israel und Nord- und Südamerika. Das Konzert am Freitag, 12. Juni, beginnt um 19 Uhr in der Plater Kirche und am Sonnabend, 13. Juli, um 17 Uhr in der Crivitzer Kirche. Der Eintritt ist frei.