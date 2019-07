von svz.de

18. Juli 2019, 05:00 Uhr

Im August finden keine Sprechzeiten des mobilen Bürgerbüros in Banzkow oder Leezen statt. Das Bürgerbüro in Crivitz steht den Einwohnern zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung, darüber informiert das Amt. Zudem hat das Bürgerbüro in Crivitz jeden 1. Sonnabend im Monat von 9 bis 12 Uhr geöffnet.