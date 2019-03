Pinnow : Händler für Frühjahrs-Markt gesucht

von svz.de

25. März 2019, 08:57 Uhr

Den Frühling genießen und auch Haus und Hof wieder zum Strahlen bringen – ein Ziel, dass sich viele Bürger für die kommenden Wochen auf die ganz persönliche Fahne geschrieben haben. Wem für die heimische Dekoration noch etwas fehlt, der kann sich auch in diesem Jahr wieder beim Pinnower Frühlingsmarkt umschauen. Noch ist Bürgermeister Andreas Zapf auf der Suche nach Händlern für den Frühjahrs- und Ostermarkt. Der Termin ist schon festgelegt: Am 13. April ist für das rege Treiben der Platz rund um das Gemeindehaus reserviert. Interessierte Händler können sich ab sofort an den Bürgermeister Andreas Zapf unter der

Mobilfunknummer 0172/3819308 wenden oder per E-Mail an zapf.andreas @t-online.de.