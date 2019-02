Crivitz : Grundschulen Thema im Bürgerhaus

von Onlineredaktion SVZ

08. Februar 2019, 05:00 Uhr

Zur Reparatur der Brücke Nummer 20 Augustenhof soll auf der nächsten Crivitzer Stadtvertretersitzung am 18. Februar ein Grundsatzbeschluss getroffen werden. Das ist nur ein Thema der umfangreichen Tagesordnung, die das Gremium an diesem Abend abhandeln will. Weitere Themen: die Schaffung zusätzlicher Hort- und Klassenräume an der Grundschule Fritz-Reuter, der Beschluss zur Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung für die Kindertagesstätte „Miteinander“ sowie ein Antrag zu den Ausweichquartieren für Grundschule und Kita „Uns Lütten“.Die Sitzung findet öffentlich ab 19 Uhr im Bürgerhaus in der Rathausstraße 1 in Crivitz statt.