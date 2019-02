Crivitz : Geschickt eingestrickt

von svz.de

20. Februar 2019, 09:30 Uhr

Die Vorbereitungen für den großen Karnevalsumzug in Crivitz am 2. März laufen auf Hochtouren. Diesen Traktor mit Anhänger hat der Handarbeitskreis „Strickmarathon“ bestrickt, der seit zwei Jahren zum Heimatverein gehört. Chefin ist die Crivitzer Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm. „An dem Wagen stricken wir seit einem halben Jahr mit zehn bis zwölf Frauen.“ Nach dem Karneval werden die Decken gewaschen und zu Kniedecken für das Pflegeheim verarbeitet. Für den Anhänger wurde ein zwölf Meter langer und 1,20 Meter breiter Strickschal zusammengesetzt. Der Kreis trifft sich immer am dritten Donnerstag im Monat im Bürgerhaus.