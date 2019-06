Sülstorf/Sülte/Boldela : Geschichte nachgedruckt

Chronik über Sülte, Sülstorf und Boldela wieder vorrätig

von svz.de

04. Juni 2019, 11:34 Uhr

Es ist ein Stück Heimatgeschichte, das Sülstorf, Sülte und Boldela seit einiger Zeit auch auf Papier verbindet. Die Erzählungen und Erlebnisse aus fast vergessenen Tagen, in denen beispielsweise Sülstorff noch zwei F am Ende trug und die Menschen mit Pferd und Wagen alles bewerkstelligten, sind aufgearbeitet und in einem Buch zusammengefasst worden. Wohl fast jeder Einwohner hatte sich ein Exemplar besorgt. Schnell waren die „Geschichtsspuren der Gemeindedörfer Sülstorf – Sülte – Boldela“ ausverkauft.

Doch die Nachfrage ist weiterhin groß, denn auch über die Gemeindegrenzen hinweg ist das Druckwerk gefragt. Deshalb haben die Gemeindevertreter beschlossen, noch einmal 50 Bücher nachdrucken zu lassen.

Diese sind nun geliefert worden und erhältlich bei Marianne Busse unter der Telefonnummer 03865/545.