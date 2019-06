Friedrichsmoor : Gefahrenstufe vier in der Waldlewitz

von Katja Müller

Ab heute gilt die Waldbrandwarnstufe vier in der Waldlewitz. „Bislang haben wir uns noch nicht dazu verständigt, die Waldwege komplett zu sperren, doch wir bitten die Bevölkerung um besondere Vorsicht. Es ist sehr trocken, ein kleiner Funke reicht“, erklärt Christian Lange, Forstamtsleiter in Friedrichsmoor. Die Forst ist in Bereitschaft: „Von 7 bis 21 Uhr ist immer ein Kollege erreichbar.“ Sein kleiner Rat an die privaten Waldbesitzer: Regelmäßig nach den Waldkanten an öffentlichen Wegen schauen. „Das trockene Unterholz sollte möglichst weit in das Waldinnere gezogen werden, da es besonders schnell entflammbar ist.“