von Katja Frick

06. Juni 2019, 05:00 Uhr

Am Donnerstag gab es auch im Schweriner Umland massive Regenfälle. Gegen 15 Uhr hatte sich auf der Bundesstraße 321 kurz vor der Abfahrt zur A 14 in Fahrtrichtung Schwerin in kurzer Zeit eine große Wasserstelle gebildet. Es bestand die Gefahr von Aquaplaning. Die Straßenmeisterei Consrade wurde jedoch schnell informiert und zwei Mitarbeiter konnten das Wasser ableiten.