16. Juli 2019, 05:00 Uhr

Um den Abfluss des Regenwassers zu verbessern, finden in der Friedensstraße in Crivitz Arbeiten an den Leitungen statt. Sie wird im Bereich zwischen der Zufahrt zum Garagenkomplex und dem Getränkemarkt vom 29. Juli bis zum 9. August für den Verkehr gesperrt.