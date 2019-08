Crivitz : Friedensstraße bis 9. August voll gesperrt

von svz.de

01. August 2019, 07:08 Uhr

Überflutungen bei Starkregen – das ist in Crivitz seit Jahren ein Problem. Um den Abfluss des Regenwassers aus der Neustadt zu verbessern, wird gegenwärtig in der Friedensstraße an den Leitungen gearbeitet. Die Straße muss deswegen im Abschnitt zwischen der Zufahrt zum Garagenkomplex und dem Getränkemarkt noch bis Freitag nächster Woche, 9. August, für den Verkehr gesperrt bleiben, informiert Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm. Die Umleitung ist ausgeschildert. Sie führt über die Parchimer Straße, die Gewerbeallee und die Lindenallee.