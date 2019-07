Barnin : Errichtung von Windrädern diskutiert

von svz.de

20. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die Gemeindevertreter in Barnin werden sich über die Errichtung von potentieller Windenergieanlagen in der Region um Wessin verständigen.

Die Sitzung dazu findet am 29. Juli im Gemeindezentrum „Alte Dorfschule“ in der Lindenstraße in Barnin statt. Auch die Anträge von Gemeindevertretern zu den Themen „Begrüßungsgeld für Neugeborene“ und „Neubau und Instandsetzung von Gehwegen“ stehen unter anderem auf der Tagesordnung. Los geht die Sitzung um 19 Uhr. Interessierte Bürger sind zur öffentlichen Sitzung eingeladen.