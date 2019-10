Stralendorf : Ernste Themen und viel Spaß

Mit Theater und Café erwirtschaften Schüler 25000 Euro für Kinder in Togo

von Katja Müller

06. Oktober 2019, 16:00 Uhr

An einer Schule gibt es keinen Spaß? Oh doch!. Am Gymnasialen Schulzentrum „Felix Stillfried“ in Stralendorf wurde das jüngst gezeigt. Zum zehnten Geburtstag der Schule. Das Organisationsteam, die Schülerfirma, der Technikkurs und Schülervertretungen haben an einem Projekt gearbeitet. Herausgekommen sind ein Schülerball und „Kultur-Cafés“.

Die Klassen hatten ein „Dunkles Geheimnis“, einen „Muntermacher“ und eine „Tratschecke“ eingerichtet.

Hauptaugenmerk lag jedoch auf dem Theaterstück „Ein bisschen Spaß muss sein“. Die Aula mit 220 Sitzplätzen reichte nicht aus. Es wurden zwei Vorführungen gespielt.

Das Besondere in Stralendorf: Seit 2012 spielen Schüler gemeinsam mit Lehrern in humorvoller Gestaltung typische Alltagssituationen: Dieses Jahr ging es um eine chaotische Klassenfahrt nach Budapest, die von Schülern der zwölften Klasse und den begleitenden Lehrern Jana Propp, Lehrerin für Geografie und Russisch, und Beatrix Mattiesch, Grundschullehrerin, in den Hauptrollen dargestellt wurde.

Von einer Stadtführung über stalkende Eltern bis hin zum jugendlichen Leichtsinn war alles vertreten. Abgerundet wurde das Stück vom Grundschulchor und einer Gesangseinlage von Bennet Zeilinger aus der elften Klasse. Unter dem Motto dieser Feierlichkeiten stand auch der abschließende musikalische Beitrag aller Mitwirkenden mit dem Lied „An guten Tagen“ von Johannes Oerding. Drehbuch und Regie übernahm Bildungsgangleiterin Gabriele Wöstenberg.

Zum Abschluss gab es einen Schulball in der festlich geschmückten Turnhalle. Ballkleider, Anzüge kombiniert mit einer tollen Stimmung und einem liebevoll selbst zubereiteten Büfett sorgten für eine Wow-Stimmung. Besonders dankbar sind die Schüler ihrer Schulsozialarbeiterin Doreen Karsten, die mit Lehrerin Stefanie Krüger die sprichwörtlichen Fäden für das Großprojekt in der Hand hatten.

Die Schule sammelte mit Hilfe des Kultur-Cafés in den sieben Jahren mehr als 25 000 Euro. Dieses Geld kommt einer Schule im Norden Togos zugute und garantiert den Kindern dort täglich ein warmes Mittagessen. In diesem Jahr kamen 3804,18 Euro zusammen.