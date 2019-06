Leezen : Einrichtungen präsentieren sich

von svz.de

27. Juni 2019, 05:00 Uhr

Zu einem Tag der offenen Tür laden die Johanniter-Kita „Zwergenparadies“ und die Johanniter-Tagespflegeeinrichtung am Freitag, 28. Juni, von 15 bis 17 Uhr ein. Mit einem vielfältigen Programm für Kinder und Erwachsene präsentieren sich beide Einrichtungen. Die Kita greift dabei ihren vereinsinternen Dienst „Erste Hilfe“ auf und bietet mit „Kinderschminken mal anders“ und einer Ersthelferecke Einblicke in das Thema. Die Freiwillige Feuerwehr Leezen präsentiert sich ebenfalls. Die Tagespflege Leezen bietet unter anderem Blutdruckmessen und die Besichtigung der Räumlichkeiten an.