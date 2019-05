von svz.de

28. Mai 2019, 06:51 Uhr

Nach dem Dichter der deutschen Nationalhymne wird in der Gemeinde Dobin am See eine Straße benannt. Der Festakt findet heute, 17.30 Uhr, vor der Dorfkirche in Buchholz statt. Hoffmann von Fallersleben lebte rund fünf Jahre in der Gemeinde.