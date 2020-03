Hörartikel : Ein Dankeschön an die Pampower Verkäufer

Kunden honorieren den Einsatz des Pampower Edeka-Teams auf besondere Weise – trotz Lücken im Sortiment

von Katja Müller

19. März 2020, 19:00 Uhr

Sie schubsen. Sie mosern. Sie hamstern. Doch viele sagen in diesen Tagen auch Danke. Die Rede ist von den Konsumenten in den Supermärkten. Leere Regalfächer sorgen zu weilen für unverhältnismäßige Reaktionen bei den Kunden. „Es war noch nie so schlimm. Wir werden nur noch angemotzt“, sagt eine Verkäuferin aus dem Schweriner Umland.

Auch in Pampow sind manche Kunden fordernd, umso mehr freuen sich Frank Lüdke und sein Team, wenn es liebe Worte gibt. Doch dabei bleibt es in diesen Tag nicht. „Wir haben von Kunden Pralinen und von einem sogar eine Flasche Sekt bekommen. Als Dankeschön, dass wir trotz Corona-Krise für die Kunden da sind und sie mit Lebensmitteln versorgen“, erzählt der Pampower Marktleiter. Vor ihm liegt eine große Schachtel Schokolade mit der Aufschrift „Danke für Ihren unermüdlichen Einsatz! Bleibt gesund!“

Das wünscht sich Frank Lüdke auch für sein 27-köpfiges Team. Bislang war ihm nicht bewusst, welchen Auftrag er und seine Mitarbeiter haben. „Auch der Dank von der Kanzlerin war eine schöne Geste“, sagt er. Die Hygienemaßnahmen im Markt wurden deutlich erhöht. Aber zeitgleich ist auch die Anforderung gestiegen. Deutlich mehr Ware wird nachgefragt und zeitgleich gibt es auch Probleme bei der Bestellung. „Teilweise werden uns die Bestellungen gekappt, weil nicht so viel lieferbar ist. Doch niemand muss verhungern. Oft ist nur die Sortenvielfalt nicht so groß. Und gestern kamen beispielsweise 30 Prozent weniger als bestellt“, erzählt Frank Lüdke. Er versichert aber, dass Toilettenpapier, Obst, Gemüse und Brot noch vorrätig sind.

Doch Frank Lüdke fragt sich schon jetzt, was nach der Krise kommt: „Was passiert dann mit uns?“