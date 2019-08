Plate : Döntjes und Vertellers rund ums Essen

von svz.de

01. August 2019, 07:09 Uhr

Unter dem Motto „Äten un Drinken höllt Liew un Seel tausam’n“ gibt es am Freitag, dem 9. August, einen lustigen Abend in der Plater Pfarrscheune. Jugendförder- und Kulturverein sowie Seniorenbeirat holen Klaus-Jürgen Schlettwein an die Stör. Das Urgestein der plattdeutschen Unterhaltung wird Döntjes und Vertellers rund um den Gaumenschmaus präsentieren – natürlich live. Los geht es um 19.30 Uhr. Karten gibt es ab sofort im Plater Blumenhaus Scheffel und an der Abendkasse.