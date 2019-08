Crivitz : DFB-Sportmobil kommt

von svz.de

16. August 2019, 05:00 Uhr

„Sport-Spiel-Spannung“ ist das Motto des großen Vereinstages der SG Einheit morgen ab 10 Uhr auf dem Sportplatz am Geschwister-Scholl-Platz in Crivitz. Mit dabei ist auch das DFB-Sportmobil und der DFB Stützpunkttrainer Michael Bartels. Kinder und Jugendliche können bei ihm ihre fußballerischen Fähigkeiten testen, das Fußballabzeichen erwerben und am Speed Check ihre Schussgeschwindigkeit messen lassen.