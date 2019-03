Thema der Woche: Einkaufen auf dem Land : Der Treffpunkt im Dorf

Henrik Lemcke betreibt den Dorfladen in Demen mit großer Leidenschaft

von Katja Frick

04. März 2019, 12:00 Uhr

Zu DDR-Zeiten gab es ihn noch überall, heute gehört er zu einer fast ausgestorbenen Art: der Dorfladen. Ohne ihn haben es Menschen, die kein Auto besitzen, auf dem Land schwer, sich mit Lebensmitteln zu versorgen. Gerade Ältere, die vielleicht noch sehr gut allein leben können, aber ihr Auto verkauft haben, weil sie sich nicht mehr sicher beim Fahren fühlen. Wir gehen in dieser Woche der Frage nach, welche Einkaufsmöglichkeiten es in den Dörfern des Schweriner Umlands gibt.

„Ihr sollt nicht gleich am Anfang des Monats euer ganzes Taschengeld bei mir ausgeben“, ermahnt Henrik Lemcke die beiden Mädchen. Die stellen gehorsam den Kaffeebecher aus Edelstahl mit Plastik wieder zurück und müssen jetzt nur noch rund 17 Euro für Eis, Knabbereien und Getränke bezahlen. „Die, die noch keine Fahrerlaubnis haben, hatte überhaupt niemand bei der Planung auf dem Schirm“, erklärt der Ladenchef. Die Gemeinde Demen am östlichen Rand des Amtes Crivitz hat nur 841 Einwohner.

Doch seit August 2016 gibt es wieder einen Laden in der Dorfmitte und er kann sich halten. Henrik Lemcke führt diesen Dorfladen mit großer Leidenschaft. „Anders geht das auch gar nicht. Entweder ganz oder gar nicht“, sagt er. Er sei der achte Versuch der Gemeinde gewesen, einen Betreiber für den geplanten Dorfladen zu finden. „Und ich habe das nur gemacht, weil ich das gesamte Konzept von denen über den Haufen geworfen habe.“ Aus zwei Eingängen habe er aus Sicherheitsgründen einen gemacht. Aus dem geplanten Lager wurde ein Café mit Kamin. In Lemckes Laden gibt es alles, was ein Dorfbewohner zum Leben braucht, über 500 Artikel: Grundnahrungsmittel, Kosmetik, Fertigprodukte aus der Tiefkühltruhe, Brot und Brötchen, sogar Pflanzen, Erde und eine Poststelle.

„Am Sonnabend-Vormittag ist das hier Dorf-Treffpunkt. Dann kaufen die Leute ein, danach trinken sie Kaffee, essen Kuchen und schwatzen. Heute sind sie aber alle zum Karneval nach Crivitz“, erzählt der gelernte Koch, der alle Kuchen und Torten selbst bäckt. Die offiziellen Öffnungszeiten des Dorfladens sind eher ein Richtwert: „Wenn die rote Langnesefahne oben ist, wissen alle, dass ich da bin.“

Morgens um halb sechs startet Henrik Lemckes Tag mit den Handwerkern, die Frühstück wollen. Für sie bereitet er belegte Brötchen zu. „Zwischen 9 und 11 Uhr kommen die Älteren. Ich weiß von allen schon, was sie wollen.“ Zum Mittag bietet er werktags eine Suppe an. Um 14 Uhr kaufen die Kinder und Jugendlichen ein, die mit dem Schulbus kommen. Auf die Stunden darf Henrik Lemcke nicht sehen, aber er kann von seinem Laden leben. In der warmen Jahreszeit stellt er eine Mitarbeiterin ein und betreibt noch eine Verkaufsstelle am Barniner See. „In den Sommermonaten muss ich Geld für Januar und Februar zurück legen, wenn es ziemlich ruhig im Laden ist“, erläutert er.

Der 47-Jährige steht in Kontakt mit anderen Dorfläden, wie denen in Warnow oder Bernitt. „Wir haben doch alle die gleichen Probleme.“ Den großen Lieferanten sind die Dorfläden zu klein. „Ich werde jetzt vom Nordischen Foodservice beliefert.“ Seitdem der Lila Bäcker pleite ist, hat er auch Schwierigkeiten, nicht industriell gefertigte Brötchen anzubieten. Lemcke könnte sich gut vorstellen, dass sich die Dorfläden zusammen schließen.