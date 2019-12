Plate : Der etwas andere Schmuck

Kreativ platzierte Gelbe Säcke

von Katja Müller

28. Dezember 2019, 05:00 Uhr

In Plate hängt der Himmel nicht voller Geigen. Nein, voll mit „Gelben Säcken. An einigen Bäumen haben sich die Bürger für einen ganz besonderen Baumschmuck in diesem Jahr entschieden. Nachhaltig. Kurzfristig. Aber schön ist wahrlich anders. Das fanden wohl auch die fleißigen Mitarbeiter des Abfallentsorgers und schmückten die Bäume wieder fristgerecht ab.