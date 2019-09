Crivitz : Crivitzer laufen die Klassenkasse voll: 10 000 Euro

Mehr als 400 Teilnehmer bei Veranstaltung des Gymnasiums

von Marco Dittmer

22. September 2019, 20:00 Uhr

Beim großen Sponsorenlauf am Sonnabend kamen mehr als 400 Crivitzer auf den Sportplatz am Geschwister-Scholl-Platz. Schüler, Eltern, Lehrer und viele Gäste liefen Runde für Runde, um das Crivitzer Gymnasium zu unterstützen. Am Ende war die Spendenkasse des Fördervereins der Schule voll: Rund 10 000 Euro zählte die Vorsitzende Silke Rackwitz. Für einen Bonus sorgte am Ende Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm. Sie forderte alle Läufer dazu auf, mit ihr eine Ehrenrunde einzulegen. Dadurch kamen noch einmal 300 Euro aus der Stadtkasse zusammen. Von dem Geld profitieren vor allem die Schüler. So werden davon die Schulband, das Drachenboot-Projekt und eine Klassenfahrt finanziert.