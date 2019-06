von svz.de

27. Juni 2019, 05:00 Uhr

Heute findet um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus Rubow der monatliche Bürgerstammtisch der Gemeinde Dobin am See statt. In ungezwungener

Runde können die Bürger untereinander oder mit Gemeindevertretern Aktuelles aus der Gemeinde

diskutieren. Einen Tag nach der konstituierenden Sitzung der neuen Gemeindevertretung dürfte

es an Themen nicht mangeln.