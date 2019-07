Banzkow : Beratung zu Brücke und Schulsanierung

von svz.de

25. Juli 2019, 05:00 Uhr

Sie haben geplant, verworfen, runtergerechnet und können nun mit der Sanierung beginnen: Die Banzkower Schule wird wieder flott gemacht. Fördermittel werden dabei helfen. Wie es genau aussieht und was als nächster Schritt geplant ist, darüber werden die Mitglieder des Banzkower Bauausschusses am nächsten Donnerstag, dem 1. August reden. Um 19.30 Uhr treffen sie sich zur öffentlichen Sitzung im Störtal. Auch weitere Baufragen sowie die Straßen-NamenVergabe im Jamel werden an diesem Abend Thema im Ausschuss sein.

Heute Abend kommen bereits die Mitglieder der Gemeindevertretung zusammen und werden sich unter anderem noch einmal mit dem Thema „defekte Brücke“ beschäftigen. Beginn ist um 19.30 Uhr im Störtal.