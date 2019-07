von svz.de

27. Juli 2019, 05:00 Uhr

Diese Konzertreihe kommt an: Am Dienstag strömten mehr Besucher in die Retgendorfer Kirche als es Plätze gab. Dort fand ein Konzert mit irischer Musik statt, organisiert vom Verein „Fünf Türme“. Heute ist es wieder soweit. Diesmal beginnt das Konzert „Virtuose Gitarrenmusik“ mit Malt Vief in der Zittower Kirche, 19.30 Uhr. Eintritt frei, Spenden erbeten.