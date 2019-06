Crivitz : Baustelle: Kinder ziehen um

von svz.de

03. Juni 2019, 11:48 Uhr

Die Sanierung der Kita „Uns Lütten“ und ihre Auswirkung auf den laufenden Betrieb sind Thema eines Info-Abends, zu dem die Crivitzer Bürgermeisterin heute einlädt. Da die Sanierungsphase voraussichtlich bis Ende 2020 dauern wird, müssen einige Gruppen in das ehemalige Bistro im Gewerbegebiet Parchimer Straße umziehen, heißt es in der Einladung an die Eltern und Erzieher. Die Veranstaltung beginnt heute um 19 Uhr in der Aula der Regionalen Schule. Das zuständige Architekturbüro ist ebenfalls vor Ort.