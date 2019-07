Barnin : Barniner feiern am Strand

von svz.de

09. Juli 2019, 07:50 Uhr

Ein Großereignisse in Barnin ist jährlich das Strand- und Sportfest. Am Wochenende ist es wieder so weit – Sonnabend wird gefeiert. Das Nachmittagsprogramm beginnt um 13 Uhr mit der „Barn-Aufführung“. Die Wikinger überfallen abermals mit ihren Booten den Ort und machen es sich gemütlich. Wieder errettet das Kind „Barn“ die Leute und Barnin erhält von den Wikingern seinen Namen. Danach startet das Fußballturnier. Auf die Gäste warten neben dem Falkner viel Spiel, Musik und Spaß. Es spielt unter anderem das Banzkower Blasorchester. Abends wird die Band „Tripod“ auf der Seebühne zu erleben sein. Für das leibliche Wohl wird vor Ort gesorgt.