Plate : Ausstellung der Malhühner

27. Mai 2019, 10:08 Uhr

Die Malhühner laden zur Eröffnung ihrer Ausstellung am Mittwoch, 29. Mai, um 19.30 Uhr in die Pfarrscheune in Plate ein. Neben einer großen Anzahl von Bildern in Tempera, Aquarell und Mischtechnik erwartet die Gäste ein musikalisches Programm mit Lydia-Ilona Strahlmann und Horst Meyn von Meyn-Sound. Die Ausstellung ist am Pfingstssonnabend und -sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet.