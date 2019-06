Banzkow : Ausschüsse tagen wieder

von svz.de

30. Juni 2019, 19:56 Uhr

Einige Bauanträge in der Gemeinde werden wieder zum Thema in Banzkow. Die konstituierende Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr, Umwelt, Ordnung und Sicherheit und Energie der Gemeinde Banzkow findet am Donnerstag, 4. Juli, von 19.30 Uhr an beim Verein Störtal in der Straße des Friedens 12 statt. Der Ausschusses für Schule, Jugend, Kultur, Sport und Senioren der Gemeinde Banzkow wird sich an diesem Tag von 19.30 Uhr an ebenfalls beim Verein Störtal zusammenfinden.