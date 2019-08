Stralendorf : Amt besetzt freie Stellen

von svz.de

15. August 2019, 05:00 Uhr

Das Amt Stralendorf hat im August mit einer Neueinstellung alle offenen Stellen in der Verwaltung besetzt. Das gab Amtsleiter Maik Helterhoff auf der vergangenen Amtsausschusssitzung bekannt. Im vergangenen Jahr litt das Amt unter Personalmangel. Mehrere Mitarbeiter kündigten der Verwaltung. Viele von ihnen wechselten in die Landesbehörden. Das Problem ist in Stralendorf aber noch nicht vom Tisch. In zwei Jahren trifft das Amt die Verrentungswelle. Dann wechseln sieben Mitarbeiter in einem Jahr in den Ruhestand.