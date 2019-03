Klein Rogahn : Alte Möbel werden Unikate

Workshop vermittelt Techniken mit Kreidefarben für Vintagelook

08. März 2019, 05:00 Uhr

In einem neuen Workshop der Volkshochschule lernen Teilnehmer, wie Erbstücke, Flohmarktfundsachen oder in die Jahre gekommene Möbel mit Kreidefarben wieder salonfähig gemacht werden können. Teilnehmer erfahren, wie ein mitgebrachtes kleines Möbelstück kreativ und phantasievoll zu einem Unikat wird. Vermittelt werden alle nötigen Techniken und Arbeitsschritte sowie der Umgang mit Kreidefarben, Schablonen und Wachs für den Shabbystyle und Vintagelook. Die Kursleiterin Andrea Sobiech-Moeller steht den Teilnehmern mit Erfahrung und Ideen zur Seite. Los geht der Kurs am 16. und am 23. März von 9 bis 18 Uhr in der Werkstatt der Dozentin. Anmeldungen unter Telefon 03871/7224301 oder vhs@kreis-lup.de.