Unfall in Holthusen : Autofahrerin prallt alkoholisiert und ohne Führerschein gegen Feldstein

Holthusen | Ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, dafür aber mit knapp einem Promille Alkohol im Blut ist eine Autofahrerin am Sonntagabend in Lehmkuhlen bei Holthusen gegen einen Feldstein geprallt. Laut einer Pressemitteilung der Polizei hatten Zeugen davon berichtet, dass die Frau mit ihrem Wagen erst links und dann rechts von der Fahrbahn abgekommen sei. Bei dem Manöver sei sie dann gegen den Feldstein geprallt. Trotz erheblicher Schäden am Fahrzeug – unter anderem drei Platte Reifen – habe sie die Fahrt zunächst fortgesetzt. Nach etwa 300 Metern kam das Auto dann aber zum stehen. Lesen Sie auch: Zeuge bemerkt Cannabis-Geruch und ruft die Polizei Unbekannte verwüsten Tankstelle für Zigaretten Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der Fahrerin knapp zwei Stunden nach dem Vorfall ergab einen Wert von 0,99 Promille, wie die Polizei mitteilte. Eine zweifach durchgeführte Blutprobenentnahme bei der Fahrerin soll demnach nun den tatsächlichen Grad der Alkoholisierung zum Zeitpunkt des Unfalls klären. Gegen die deutsche Autofahrerin hat die Polizei Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Ihr Führerschein wurde ihr, wie sich herausstellte, bereits im vergangenen Jahr wegen eines Alkoholdeliktes im Straßenverkehr entzogen. ...

