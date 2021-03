In 20 Minuten Gewissheit : Corona-Testzentrum in Pampow nimmt Betrieb auf

In Pampow können sich Besucher ohne Termin auf das Coronavirus testen lassen.

Pampow | Noch ist vor dem Gemeindezentrum in Pampow wenig los. Gerade hat das Testzentrum seinen Betrieb aufgenommen, zwei Freiwillige stehen in blauen Schutzanzügen, Maske und Handschuhen hinter einem Tisch bereit. Doch in der ersten Schicht am Donnerstag von zehn bis zwölf Uhr findet nur ein Pampower den Weg zum Stäbchen. „Ich hatte gestern leicht erhöhte Te...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.