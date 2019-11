Raben Steinfeld : Plötzlicher Niesanfall führt zu Massenkarambolage

Es entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.

06. November 2019, 15:05 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten PKW entstand am Dienstag nach Polizeiangaben in Raben Steinfeld ein Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro. Nach Angaben eines der beteiligten Autofahrer, habe er aufgrund eines plötzlichen Niesanfalls die Kontrolle über seinen PKW verloren und war daraufhin in den Gegenverkehr geraten. Im weiteren Verlauf kam es dort zum Zusammenstoß mit zwei anderen Autos. Durch umherfliegende Trümmerteile wurden zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde bei der Karambolage niemand.