Plate : Playride Moto Festival: Drei Tage Motocross

Beim „Playride Moto Festival“ traten Profis der Cross-Szene gegeneinander an. Veranstalter will wieder nach Plate kommen

von Marco Dittmer

04. August 2019, 20:00 Uhr

Es war laut, es war dreckig, und es war ein großes Fest der Motocross-Szene mitten in Plate. Tausende Besucher feierten am Wochenende waghalsige Sprünge und spannende Zweikämpfe von Größen aus dem Motorsport.

Das Wetter spielte den Profis am Sonnabend in die Hände

Am Hauptwettkampftag traten die Kontrahenten bei viel Sonnenschein gegeneinander an. Zuschauer kamen den Maschinen dabei so nah wie selten zuvor. Nur wenige Meter waren sie von den verschiedenen Strecken entfernt. Die Parcours hatten es in sich. Beim Weitspringen sah es von außen so aus, als wenn die Motocross-Fahrer durch die Bäume fliegen würden. „Im vergangenen Jahr blieben die Fahrer teilweise in den Bäumen hängen. Dieses Jahr haben wir die Strecke besser vorbereitet“, sagt Veranstalter Norbert Breuer. Knapp wurde es bei dem einen oder anderen trotzdem. Der Sieger flog mit seiner Maschine mehr als 35 Meter weit.

Im Anschluss bewegte sich die Zuschauermenge dann Richtung Höhepunkt des Motocross-Festivals. Die Viertel-Meile-Rennen konnten nicht spannender sein. Kopf an Kopf gaben die Fahrer im Zweikampf auf der Hügel-Piste Vollgas. Am Ende gewann der mutigste Pilot das Rennen: Franziskus Wünsche gab vom Start weg alles und übersprang mit hoher Geschwindigkeit die ersten drei Hügel.

Mit dieser Taktik holte er bei jedem der Rennen von Beginn an einen deutlichen Vorsprung heraus. Neben Motocross konnten auf dem Gelände, auf dem mehrere Bahnen angelegt sind, auch BMX- und Mountainbike-Fahrer ihr Können zeigen.

6. Playride-Festival schon in Planung

Im kommenden Jahr will der Rostocker mit seinem Playride-Festival wieder nach Plate kommen. „Kaum ein anderes Gelände bietet uns so viel Abwechslung und Möglichkeiten“, sagt der 32-Jährige. Beim 6. Playride-Festival sollen dann noch mehr Zuschauer in den Plater MX Park kommen.

Breuer will durch sein Festival-Konzept den Motocross-Sport zugänglicher machen. So organisierte er auf dem dreitägigen Festival in diesem Jahr auch Musik-Acts, die am Abend auf einer großen Bühne auftraten.

Die Idee, ein mehrtägiges Motorsport-Festival auszutragen, entstand bei einer Geburtstagsparty. Norbert Breuer, selbst großer Motocross-Fan, plante vor fünf Jahren ein Treffen auf einer Cross-Bahn in Prisannewitz, Landkreis Rostock. Diese waren so beliebt, dass er seit vier Jahren immer größere Veranstaltungen plant.