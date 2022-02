Neues Café in Crivitz : Wie sich Christoph Schubert mit dem „Chaplin“ einen Traum erfüllt

Am Donnerstag öffnete das „Chaplin“ direkt am Marktplatz in Crivitz zum ersten Mal. Der Betreiber wagt damit einen Neuanfang. Für das Café und Bistro sattelte er vom Handwerker zum Gastronomen um.

Schwerin | Gerade einmal drei Stunden Ruhe hatte ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.