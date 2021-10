Neue Bäume für die Gemeinde : Seehofs Dorfplatz soll bepflanzt werden

26 neue Bäume müssen als Ausgleichsmaßnahme in Seehof gepflanzt werden. Damit soll gleichzeitig der Dorfmittelpunkt attraktiver werden. Freiwillige Helfer werden gesucht.

Seehof | Die Gemeinde Seehof hat ein Konzept entworfen, damit der Dorfplatz in Seehof noch attraktiver wird. Insgesamt neun neue Bäumchen sollen hier gepflanzt werden. Sie sind Teil der Ausgleichsmaßnahme, die die Gemeinde umsetzen muss. 26 Bäume sind es insgesamt, die in Gemeindeboden gesetzt werden müssen. Geplant ist, neben dem Dorfplatz auch Flächen an ...

