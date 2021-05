Unterstützung für Unternehmen : Crivitz bietet großen Firmen regelmäßige Corona-Tests an

Freiwillige und Mitarbeiter der Stadt führen dreimal pro Woche morgens solche Test-Aktionen durch. Für die Unternehmen ist das eine Entlastung.

Crivitz | Die Uhr zeigt kurz nach sieben an. Jana Nützmann und zwei Freiwillige stehen in blauen Schutzanzügen, Handschuhen und FFP2-Masken im Büro eines Crivitzer Holzfachhandels. Nach und nach testen sie die Mitarbeiter der Firma, bevor diese auf die Baustellen fahren. An diesem Morgen sind es nur eine Handvoll. Doch auch das hilft: „Wir bieten den großen Unt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.