Leezen: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

von svz.de

14. September 2019, 17:45 Uhr

Am Sonnabend kam es nach Polizeiangaben in Leezen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad, in dessen Folge der Radfahrer stürzte und sich schwer verletzte.

Der 66-jährige Fahrradfahrer befuhr die vorfahrtberechtigte Straße "An der Galline" in Richtung Hauptstraße. Der 61-jährige Fahrzeugführer des Pkw Ford fuhr aus Richtung "Zittower Straße" kommend ebenfalls auf die Straße "An der Galline". Aufgrund der tief stehenden Sonne übersah der Pkw-Fahrer das von links kommende Fahrrad und kollidierte mit diesem. In der Folge stürzte der Radfahrer und wurde mit Verdacht multipler Rippenfrakturen durch die eingesetzten Rettungskräfte in das Krankenhaus nach Schwerin verbracht.