Kunst in Corona-Zeiten : Künstler aus Basthorst setzt auf Pink und viel gute Laune

Künstler Michael Frahm setzt auf Pink in Zeiten der Pandemie. Sogar auf den Fluren im Landratsamt in Parchim.

von Katja Müller

11. November 2020, 16:22 Uhr

Basthorst | Der letzte Pinselstrich in mattem Grau. Dann ist es Zeit für Farbe. Welche, das fragt sich bei Michael Frahm niemand mehr. Es wird ein Ton aus der Pink-Reihe sein. Schön knallig. Und satt aufgetragen. Das ist sein Markenzeichen seit vielen Jahren. Damit hat sich der Basthorster einen Namen gemacht. Auch er selbst, sein Auto und sogar das gesamte Haus inklusive Atelier kommen nicht ohne Pink aus. Gewagt. Michael Frahm hat mittlerweile eine eingeschworene Fan-Gemeinde. Sogar weit über die Landesgrenze hinaus. So zieren seine Werke Wohnzimmer, Hotels, Kreuzfahrtschiffe und neuerdings einen Flur der Landkreisverwaltung in Parchim.

Kunst für die Gleichstellung

Neben der Bürozimmer-Tür von Heidrun Dräger steht ein kleines Mädchen mit einem Mann am See und angelt. Mecklenburgische Landschaft in schwarz, grau, weiß. Die Menschen auch. Aber die Gummistiefel des kleinen Kindes leuchten in pink, glitzern sogar ein wenig. Heidrun Dräger, ist die Leiterin des Fachdienstes Gleichstellung, Generation und Vielfalt des Landkreises Ludwigslust-Parchim. Auf ihrer Etage kommen die Kollegen aus den Fahrstühlen und zudem ist es einer der Orte mit viel Publikumsverkehr.

Alle sind liebeswert

"Menschen, die mit ihren Sorgen und Fragen zu uns kommen, sehen hier gleich auf den ersten Blick, welche Themen wir bearbeiten. Denn in den Bildern sind ganz viele Informationen zu den Themen Generation, Gleichstellung und Vielfalt", sagt sie und ergänzt: "Unsere Welt ist so bunt wie die Bilder. Jeder hat hier einen Platz bekommen." Michael Frahm war es wichtig, zu zeigen, dass die Welt ein großes Ganzes ist.

"Es kommt nicht auf unsere Hautfarbe, unser Geschlecht, den Lebensstil oder die Religion an. Wir sind alle Menschen und alle liebenswert", sagt er und verweist auf die großflächigen Landschaftsimpressionen. "Uns alle verbindet die Natur. Ohne sie wären wir nichts. Dem Baum, dem Himmel und auch dem Wasser ist egal, an was wir glauben und wie wir aussehen. Die Natur wäre sicher dankbarer, wenn wir friedvoller wären und achtsam mit ihr, mit uns und mit anderen umgehen", sagt der Familienvater.

Versteckte Botschaften

Sechs Wochen hat er - mit etwas Unterstützung aus der Familie - an dem Kunstwerk gearbeitet. Landrat Stefan Sternberg (SPD) gefällt, was er sieht: „Ich finde es klasse, dass in den schönen Bildern immer wieder kleine versteckte Botschaften eingebaut sind.

Mit jedem Blick entdeckt man neue Dinge", erklärt der Landrat. Michael Frahm hat aber auch auf verbindende Elemente gesetzt. So steht das Taj Mahal, das als berühmtes Monument der Liebe gilt, direkt neben dem Pariser Eifelturm. "Wir sollten mehr auf die Dinge schauen, die uns verbinden und nicht immer nur nach Gründen suchen, warum andere anders sind", sagt er mit Nachdruck.

Aufruf zum Handeln

Noch mehr ärgert er sich in diesem Tagen jedoch über seine Berufskollegen. "Der Slogan ,Kunst und Kultur stirbt aus' wird tausendfach in den sozialen Netzwerken geteilt, doch es bleibt immer nur bei Gejammer", erklärt Michael Frahm. Alle, die nicht wollen würden, dass die Kunst in diesen Zeiten leide, könnten einen Beitrag leisten und etwas tun. "Aber nicht nur mit Worten, sondern vielleicht mit dem Kauf eines Kunstwerks, mit Gutscheinen für Musik-Unterricht oder für Theaterkarten. Es gibt so viel mehr Optionen, als ständig nur zu jammern", sagt er schon fast wütend.

Onisage im Netz

Michael Frahm setzt auf Online-Kurse und will demnächst auch eine sogenannte Onisage veranstalten. Denn geplant war in diesem Jahr noch eine Vernissage. Die musste er coronabedingt absagen. "Nun werde ich das ins Internet verlegen und dann immer die jeweilige Geschichte zum Bild präsentieren", sagt der Basthorster. Und die zusätzliche freie Zeit, die sich auch aus dem Corona-Lockdown ergibt, nutzt er effektiv mit der Familie. "Sonst war es immer nur Stress. An den Wochenenden mussten wir die Galerie besetzen, waren viel für Ausstellungen unterwegs. Das alles fällt weg und wir haben mal wieder Zeit für uns und können die Natur genießen. Das ist doch wunderbar und kostet nichts. Nur Zeit", erklärt Michael Frahm.

Die Kosten für das gesamte Kunstprojekt würden sich auf etwa 15 000 Euro belaufen, erklärt Kreissprecher Andreas Bonin. Die Mischfinanzierung ergibt sich aus Projektmitteln des Bundes und Landkreismitteln der zurzeit laufenden Sanierung der Verwaltungsgebäude.

