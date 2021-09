Dümmer : Landesforst wird Pilotprojekt für CO2-neutrale Verwaltung

Mit der Übergabe des ersten elektronischen Fahrzeuges an das Jugendwaldheim Dümmer startet ein landesweites Pilotprojekt.

Dümmer | Das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger in unserer Gesellschaft. Egal, ob im privaten Bereich, in der Wirtschaft oder Politik, klimaneutrales Handeln spielt in der Gesellschaft eine immer größere Rolle. Auf dem Weg hin zu einem klimaneutralen Land startet die Landesregierung nun das Pilotprojekt „CO2-neutrale Verwaltung“ in der Landesforstanstal...

