Ein Baum fürs Leben : Zuwachs in der Nachwuchsallee

Hauke und Leonie haben jetzt ihren eigenen Baum und machen die ersten Zehn voll

von Katja Müller

15. November 2020, 14:46 Uhr

Jamel | Die grünen Blätter rascheln im Herbstwind, die Sonnenstrahlen kitzeln der kleinen Leonie auf der Nase. Noch weiß die junge Jamelerin nicht so recht, was da geschieht und dass es vor allem um sie geht. Doch das kleine Mädchen schaut interessiert. Hauke hingegen kuschelt sich fest an den Brustkorb seiner Mutter und genießt die Nestwärme im Tragetuch. Auch für ihn wird an diesem Tag ein Baum in die Erde gepflanzt. Leonie und Hauke sind der Jameler Nachwuchs in diesem Jahr. Mittlerweile ist es gute Tradition geworden, dass Revierförster Gerd Weiberg und seine Frau Kerstin den Jüngsten des Ortes einen Baum spendieren und einen Pflanztag organisieren. Haukes Baumhasel und Leonies Zierbirne sind Nummer neun und zehn in der Nachwuchsallee. Die Pflanzen selbst werden spendiert, beim in-die Erde-setzen sind die Eltern gefragt. Wie immer haben Weibergs etwas Vorarbeit geleistet, so haben es Christina und Stefan Weltzien wie auch Nadine und Mathias Klinner nicht so schwer, die meterhohen Bäume tief genug in die Erde zu bekommen. Und beide Elternpaare haben bereits Übung. Denn in diesem Jahr sind es die Geschwisterkinder, die einen Baum in der Allee bekommen. "Das ist wirklich eine schöne Idee und wir sind sehr dankbar, dass so etwas ins Leben gerufen wurde", sagt Christina Weltzien. Ihr Sohn Hauke ist zudem noch eine kleine Besonderheit, denn er ist ein "echter Jameler", wie Gerd Weiberg betont. Der kleine Junge erblickte am 31. August in Jamel das Licht der Welt, er war eine Hausgeburt. "Damit ist er aktuell der zweite echte Jameler, denn am 5. Dezember 1930 wurde mit Karl-Heinz Dahl zuletzt ein Kind im Ort geboren", weiß Gerd Weiberg zu berichten. Die Eltern von Leonie sind ebenfalls sichtlich stolz, dass nun ein Baum den Namen ihrer Tochter trägt. Der Baumhasel von ihrem Bruder Jonas, der 2015 gepflanzt wurde, werde immer regelmäßig gegossen. "Es ist eine wunderbare Tradition und wir werden auch Leonies Zierbirne gut wässern", versichert Nadine Klinner. Damit das im kommenden Jahr für die Eltern noch einfacher ist, hat Gerd Weiberg angekündigt, ein Wasserfass mit Kanne an die Allee zu stellen.

