Treffpunkt für Jung und Alt : Brüsewitzer bekommen neues Sport- und Gemeindehaus

Nach rund vier Monaten Bauzeit hat die Gemeinde nun einen Treffpunkt für Jung und Alt.

Brüsewitz | Die Farbe an den Wänden ist frisch getrocknet, die Geräte stehen alle an ihrem Platz. Der neue Kraftraum im Sport- und Gemeindehaus in Brüsewitz kann jetzt eingeweiht werden. Noch vor rund vier Monaten sah es hier komplett anders aus. „Hier war unsere alte Kegelbahn drin“, erzählt Bürgermeister Steffen Meyer. Doch benutzt werden konnte die schon lange...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.