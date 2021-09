Dorfjubiläum : Hochwürden wird am Ramper Ufer erwartet

Festkomitee plant Schauspiel zum Gründungstag.

Rampe | Gespannt werden die Bewohner von Rampe am Freitag, 17. September, am Ufer des Schweriner Sees auf die Ankunft eines besonderen Gastes warten. Denn gegen 14 Uhr wird sich ein Boot mit dem Bischof an Bord auf den Weg nach Rampe machen. Erwartet wird nicht der echte Bischoff, das Schauspiel findet im Rahmen der Jubiläumsfeier statt. Denn vor rund 850 Jah...

