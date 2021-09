Kino im Turm : Gruselstunde in Warsow wird nachgeholt

Reinhard Lippert begleitet am Freitag die Aufführung des Horror-Klassikers Nosferatu an der Orgel – Warsower planen weitere Filme

Warsow | Der Tod ist im Ort. In schauriger Gestalt schleicht er durch das Dorf. Angst vor der blutsaugenden Bestie breitet sich aus. Orgelmusik dröhnt theatralisch durch das Warsower Kirchenschiff, als der Vampir die junge Dorfschönheit überfällt. So wurde noch vor fast einem Jahr eine Filmnacht in Warsow angekündigt. Doch aus dem gemeinsamen Gruseln auf der K...

