Wohnen im Schweriner Umalnd : Zulöw sucht nach Möglichkeiten für neues Bauland

Eine Firma möchte Gewerbefläche zukünftig als Wohngebiet anbieten.

Zülow | Immer mehr Menschen zieht es wieder auf das Land. Das eigene Häuschen in einem idyllischen Dorf, diesen Traum kann sich jedoch nicht jeder erfüllen. Denn das Bauland in den Gemeinden im Schweriner Umland ist knapp. Auch Bürgermeister Ingo Büchner bekommt fast wöchentlich Anrufe von Interessenten, die gerne in die Gemeinde Zülow ziehen möchten und nach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.