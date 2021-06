Spende an Elterninitiative : 2000 Euro für den Friedrichsthaler Spielplatz

Die Elterninitiative „Mehr Spaß für mehr Kids“ ist dem Ziel von neuen Spielgeräten in Friedrichsthal ein Stück näher gekommen.

Schwerin | Ihrem Ziel, eine neue Schaukel und eine Rutsche für den Spielplatz in Friedrichsthal zu beschaffen, ist die Elterninitiative „Mehr Spaß für mehr Kids“ ein Stück näher gekommen. 2000 Euro gab es am Donnerstag als Gemeinschaftsspende von den Schweriner Stadtwerken, der WAG, der SAS und Sebastian Ehlers. „Ich finde es bemerkenswert, was die Initiative...

