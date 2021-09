Wittenförden : Bürgermeister macht Druck auf Landespolitik beim Kita-Neubau

Matthias Eberhardt hofft auf eine rasche Bearbeitung der Förderanträge und übergibt sie persönlich an Landwirtschaftsminister Till Backhaus.

Wittenförden/Dümmer | Es wird eng in Wittenförden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Zeit für den geplanten Kita-Neubau der Gemeinde rennt und die Kinder brauchen dringend neue Räumlichkeiten, in denen sie betreut werden können. Bürgermeister Matthias Eberhardt hat die Sache nun selbst in die Hand genommen und möchte den Vorgang beschleunigen. „Wir haben Anfang August...

