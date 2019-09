Bei Venzkow : Autofahrerin entdeckt ausgesetzte Katzen an L 09

Wer die noch sehr jungen Tiere dort zurückgelassen hat, ist bislang unklar.

06. September 2019, 13:34 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, sind vier junge Katzen am Freitagvormittag an der Landesstraße 09 nahe Venzkow ausgesetzt worden. Eine Autofahrerin hatte zunächst zwei der Katzen auf der Straße entdeckt und daraufhin eine vorbeikommende Streifenwagenbesatzung der Polizei informiert. Polizisten fanden bei der Absuche zwei weitere junge Katzen. Die wenige Wochen alten Tiere wurden zunächst in das Polizeirevier nach Sternberg gebracht und dort mit Futter versorgt. Wer die noch sehr jungen Tiere dort ausgesetzt hat, ist bislang noch unklar. Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) nahm eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz auf und bittet um Hinweise. Der weitere Verbleib der Katzen soll nun geklärt werden.

Polizei