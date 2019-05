Sülstorf : 30 neue LED-Leuchten für Sülstorf

Gemeinde erhält Zuwendungsbescheid in Höhe von etwa 118 000 Euro

von Katja Müller

24. Mai 2019, 05:00 Uhr

Geldsegen für die Gemeinde. Sülstorf erhält einen Zuwendungsbescheid in Höhe von etwa 118000 Euro für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. Das Vorhaben umfasst die Umrüstung der Straßen- und Gehwegbeleuchtung in der Hauptstraße in Sülstorf. Dabei werden 25 Leuchten inklusive Masten ausgetauscht. Außerdem werden fünf zusätzliche Leuchten inklusive Masten neu errichtet. Mit der Umstellung auf die LED-Beleuchtung können rund vier Tonnen Kohlendioxid pro Jahr eingespart, der Energieverbrauch um etwa 7116 Kilowattstunden jährlich gesenkt werden. Die Gesamtkosten für das Vorhaben belaufen sich auf zirka 281400 Euro.